Zaradi logističnih težav si kupci lahko premislijo

V nadaljevanju preberie: Pred našimi očmi je vihar raztreščil občutljive logistične globalne verige in sproža valove potresnih sunkov v svetovnem gospodarstvu. Trdovratna ozka grla na strani ponudbe so posledica zaprtja tovarn med pandemijo, kritičnega pomanjkanja posameznih komponent, logističnih ozkih grl, pomanjkanja delovne sile, zadnje tedne pa tudi neugodnega vremena. Danes nas zanima, kako konkretno se vsi ti dobavni šoki, zamude in pomanjkanje izdelkov prelivajo do končnega uporabnika, ki s svojo zasebno potrošnjo odločilno vpliva na gospodarsko rast in prihodke posameznih podjetij.