Zaradi težav na trgu bo odpuščal tudi švedski avtomobilski velikan

Švedski proizvajalec avtomobilov Volvo bo zaradi zmanjševanja stroškov odpustil 3000 zaposlenih. Najbolj bodo na udaru pisarniški delavci na Švedskem, skupno pa je Volvo v manj kot enem letu odpustil več kot 20.000 delavcev oziroma približno 15 odstotkov celotne delovne sile, piše BBC.

Svetovna avtomobilska industrija se že dlje časa sooča z ovirami, največja izmed teh so carine Donalda Trumpa, s katerimi je ameriški predsednik dodobra pretresel celotno gospodarstvo.

»Za odpuščanja smo se odločili s težkim srcem, a smo prepričani, da je to pravi korak k še bolj kvalitetnim avtomobilom naše znamke,« je dejal Håkan Samuelsson, izvršni direktor podjetja Volvo Cars. Po njegovih besedah je to še ena izmed radikalnih potez, po katerih so bili primorani poseči zaradi slabih razmer na avtomobilskem trgu.

Podjetje, ki ima svoje največje proizvodne obrate na Švedskem, v Belgiji, ZDA in na Kitajskem, je aprila v primerjavi z lanskim aprilom prodalo enajst odstotkov manj avtomobilov. Aprila se je v težavah ponovno znašla tudi Tesla, saj jo je kitajski BYD prvič prehitel v prodaji.

Prav BYD je napovedal nova znižanja cen, njihov najcenejši avto seagull (v Evropi preimenovan v surf) pa s ceno med 20.000 in 25.000 evrov že zdaj prekaša evropsko konkurenco – brez dodatne opreme je približno 10.000 evrov dražji najmanjši Volvov električni model EX30.

BYD surf na predstavitvi v Berlinu FOTO: Annegret Hilse/Reuters

Volvo je ameriški mogotec Ford leta 2010 prodal kitajskemu podjetju Geely, ki je zdaj eden največjih konkurentov evropskim avtomobilističnim podjetjem.

Švedsko podjetje si je pred tremi leti postavilo cilj, da bo do konca leta 2030 izdelovalo zgolj električne avtomobile. Lani so sicer izdelali še zadnji model XC90 z motorjem na notranje zgorevanje, a so se nato sanje o popolnoma električni prihodnosti zaradi težav s prodajo in financami hitro razblinile.