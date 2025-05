Kaj se lahko naučimo iz strateške preobrazbe Boscha

V nadaljevanju preberite:

Prehod avtomobilov na električni pogon vse bolj pretresa avtomobilsko industrijo. Po eni strani imajo avtomobilska podjetja težave, ker neustrezna infrastruktura in slabo načrtovane spodbude držav povzročajo negotova naročila. Po drugi strani pa se bodo s prehodom zelo spremenile nabavne verige. Avtomobil z električnim motorjem ima bistveno manj sestavnih delov, kar pomeni tudi krajše in manj razvejene nabavne poti. Hkrati pa se tehnologija električnih motorjev uporablja bistveno širše. Električni motorji so v vseh napravah, od hišnih aparatov in delovnih pripomočkov do energetskih objektov, kot so vetrne elektrarne in hidrocentrale. Veliko dobaviteljev avtomobilski industriji tako ne bo več specializiranih za to panogo.

Dober primer prestrukturiranja je nemški koncern Bosch. Največji dobavitelj avtomobilski industriji je verjetno najprepoznavnejši po avtomobilskih svečkah in črpalkah, čeprav so že dolgo v trgovinah s to blagovno znamko tudi pralni stroji, sušilci, hladilniki in še vrsta drugih pripomočkov za gospodinjstva, dom in vrt. Koncern je lani 61 odstotkov prihodkov ustvaril v avtomobilski industriji, a bo s prevzemi in širitvijo dejavnosti to izpostavljenost kmalu opazno zmanjšal. Že letos, ko bodo regulatorji potrdili posel, se bo globalno povečala aktivnost skupine tudi na področju klimatskih naprav in toplotnih črpalk. V tej dejavnosti je Bosch v preteklih petih letih prihodke povečal za tretjino.