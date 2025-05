Uber: sladka pričakovanja lahko pripeljejo do grenkih voznin

V nadaljevanju preberite:

Prihod ameriškega prevoznega velikana Uber v Ljubljano ta mesec je marsikomu vzbudil upanje na ugodnejše prevoze. Aplikacijo si je menda vnaprej naložilo več kot 150.000 Slovencev. Vendar izkušnje iz tujine kažejo, da se začetne nizke cene pogosto zvišajo, ko podjetje utrdi svoj položaj.

Študije, med drugim s priznanega Tehnološkega inštituta Massachusetts (MIT), namreč opozarjajo, da se lahko po začetnem znižanju cen in izrivanju konkurence platforme, kot je Uber, cene prevozov celo zvišajo. Slovenski premier Robert Golob je, ko je napovedal podrobno spremljanje delovanja podjetja, najverjetneje meril prav na to. Globalni odtis Uberja je namreč zgodba o bliskovitem vzponu, prepletenem z drznimi strategijami, nenehnimi regulatornimi bitkami in ostrimi kritikami poslovnih praks.