Armenija priznala Palestino, želijo si trajnega miru v regiji

Armenija je priznala Palestino, je danes sporočilo zunanje ministrstvo v Erevanu, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Armenija je tako postala zadnja v vrsti držav, ki so v zadnjem obdobju priznale Palestino v luči vojne v Gazi. Oblasti v Erevanu so pri tem poudarile potrebo po takojšnji prekinitvi ognja na območju Gaze.

Z armenskega ministrstva za zunanje zadeve so danes sporočili, da je Armenija priznala državo Palestino kot korak v smeri miru na Bližnjem vzhodu. Poudarili so, da so razmere v Gazi kritične, in izrazili željo po takojšnji vzpostavitvi premirja, poroča AFP.

»Potrjujoč svojo zavezanost mednarodnemu pravu, enakosti narodov, suverenosti in mirnemu sožitju Armenija priznava državo Palestino. Erevan si iskreno želi trajnega miru v regiji,« je v izjavi sporočilo armensko ministrstvo.

Poleg tega je obsodilo »uporabo civilne infrastrukture kot ščita med oboroženimi spopadi« in »nasilje nad civilnim prebivalstvom«. Kritiko so namenili tudi palestinskemu gibanju Hamas zaradi zadrževanja izraelskih talcev in se zavzeli za njihovo osvoboditev.

V luči izraelske ofenzive v Gazi, ki je od 7. oktobra lani terjala najmanj 37.400 življenj ter v oblegani palestinski enklavi povzročila hudo razdejanje in katastrofalne humanitarne razmere, se je v zadnjem času več držav kljub nasprotovanju Izraela odločilo za priznanje Palestine. FOTO: Mohammed Salem/Reuters

Odločitev Erevana je že pozdravil generalni sekretar izvršnega odbora Palestinske osvobodilne organizacije (PLO) Husein al-Šejk. »To je zmaga prava, pravičnosti, legitimnosti in boja našega palestinskega ljudstva za osvoboditev in neodvisnost,« je sporočil v objavi na omrežju X.

Zadnja med njimi pred Armenijo je bila Slovenija, ki je palestinsko državo kot 147. članica Združenih narodov uradno priznala 4. junija. Pred tem so Palestino od aprila letos priznale še Španija, Irska in Norveška ter še štiri karibske države.