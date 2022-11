Zaupanje potrošnikov na mesečni ravni rahlo navzgor

Zaupanje potrošnikov je bilo novembra na mesečni ravni rahlo višje, na letni pa pričakovano opazno slabše, kažejo podatki državnega statističnega urada (Surs). V primerjavi z oktobrom se je kazalnik zaupanja potrošnikov zvišal za eno odstotno točko.

Dvig vrednosti na mesečni ravni so povzročila bolj optimistična pričakovanja potrošnikov glede gospodarskega stanja v državi (zvišanje za tri odstotne točke) in večjih nakupov (za eno odstotno točko) ter mnenja o trenutnem finančnem stanju v gospodinjstvu (za eno odstotno točko). Nekoliko bolj pesimistična pa so bila pričakovanja o finančnem stanju v gospodinjstvu, ki so upadla za eno odstotno točko.

Podatki o zaupanju potrošnikov na letni ravni pa so nadaljevanje trenda, ki ga je povzročila ruska invazija na Ukrajino v povezavi z vse višjo inflacijo. V primerjavi s prejšnjim novembrom pa se je vrednost kazalnika zaupanja znižala za deset odstotnih točk, prav tako je bila nižja od povprečja prejšnjega leta, in sicer za 15 odstotnih točk.

Posledično so se na letni ravni poslabšale vse štiri komponente tega kazalnika: pričakovanje glede finančnega stanja v gospodinjstvu so v primerjavi z lanskim novembrom nižja za 15 odstotnih točk, trenutno finančno stanje v gospodinjstvu za 13 odstotnih točk, pričakovanje glede večjih nakupov za devet odstotnih točk in pričakovanje glede gospodarskih razmer v državi so se znižala za štiri odstotne točke.

»Kazalnik gibanja cen v zadnjih 12 mesecih je novembra dosegel najvišjo vrednost, odkar ga spremljamo, in kaže, da čedalje več potrošnikov občuti podražitve,« izpostavljajo na Sursu. Zanimivo pa je, da se zadnjega pol leta postopno znižuje vrednost kazalnika o pričakovanem gibanju cen za prihodnjih 12 mesecev. To pomeni, da se število potrošnikov, ki pričakujejo višjo stopnjo inflacije, postopoma zmanjšuje.