Zemeljski plin med zeleno energijo in opustitvijo

Visoke cene zemeljskega plina, spor z Rusijo in odločitev evropske komisije, ki zemeljski plin uvršča med vire pogojno zelene energije z omejenim rokom trajanja, spreminjajo večino načrtov energetske preobrazbe, povezanih s plinom. To še posebno velja za Slovenijo, ki se je v nekoliko večjo uporabo zemeljskega plina usmerila šele v zadnjih letih. Zaradi prepleta različnih okoliščin ta energent podrobneje obravnavamo. Zakaj se je zemeljski plin tako močno podražil? Kako je to vplivalo na ceno drugih energentov, predvsem elektrike? Kako lahko Evropa nadomesti morebiten izpad nabav iz Rusije? Kako bo odločitev evropske komisije vplivala na podnebni prehod in kakšno vlogo bo lahko imel pri tem zemeljski plin? Kako to vpliva na investicije povezane s podnebnim prehodom in strategijo držav na področju energetike?