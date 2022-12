Žito lovi zadnji vlak za obstoj med vodilnimi

V nadaljevanju preberite:

Nekdanja finančna ministrica in podpredsednica hrvaške vlade dr. Martina Dalić od februarja lani vodi hrvaško skupino Podravka. Ta pod svojim okriljem v živilski in farmacevtski proizvodnji v družbi Belupo zaposluje skupaj okoli 6400 ljudi, od tega jih okoli tisoč dela v slovenskem Žitu. Kakšni so njihovi načrti z Žitom, kako poteka preobrazba tega slovenskega podjetja in s kakšnimi izzivi se soočajo v zadnjih letih, ki bi jih vsi skupaj najraje kar pozabili.