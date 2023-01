Zmeda z dohodnino v rokah varuhov ustave

V nadaljevanju preberite:

Konec lanskega leta sprejete spremembe zakona o dohodnini zdaj čaka še ustavna presoja. To vnaša precejšnjo zmedo, saj ni nujno, da so plače, ki bodo izplačane v času odločanja, pravilno obračunane, po zakonodaji, ki bo na koncu obveljala. V nadaljevanju lahko preberete kaj pomeni, če ustavno sodišče zadrži izvajanje sprememb zakona o dohodnini in kakšne če tega ne naredi. Kako pravillno obračunati dohodnino v času odločanja ustavnega sodišča? Kaj sledi, če ustavno sodišče ugotovi neustavnost?