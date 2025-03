Država je do zdaj za obnovo po poplavah, ki so bile avgusta leta 2023, porabila dobro milijardo evrov, še dobre pol milijarde evrov je zbrane v skladu za obnovo po poplavah, ki je letos opravil prva izplačila, polnil pa se bo do leta 2028. Glavnina sredstev je bila porabljena že pred lanskim polletjem.