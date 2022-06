Po turističnih bonih iz let 2020 in 2021 ter energetskih bonih v tem tednu prihajajo še digitalni boni '22, do katerih bodo sprva upravičeni osnovnošolci zadnje triade, srednješolci in študentje (tudi tisti, ki se šolajo v tujini), kasneje pa še starejši del populacije.

V službi vlade za digitalno preobrazbo, ki vodi ukrepe digitalne vključenosti, zatrjujejo, da so pripravljeni na začetek unovčevanja bonov, enako trdijo tudi trgovci in operaterji.