Velika širitev EU leta 2004 je imela za vse pozitivne učinke, čeprav so nekateri opazovalci menili, da ne bo uspela, ceno za to pa bo plačala EU, so se strinjali predsednica Nataša Pirc Musar in predsedniki štirih sosednjih držav, ki so se odzvali njenemu povabilu na pogovor ob 20. obletnici članstva Slovenije v Evropski uniji.

Predsedniki sosednjih držav se enotno zavzemajo za širitev Unije, veliko manj strinjanja med njimi pa je o reformi odločanja v EU in tesnejšem povezovanju Unije oziroma federalizaciji EU.