Ocene, koliko učiteljev in vzgojiteljev primanjkuje, se še vedno zelo razlikujejo, a govorimo o nekaj tisočih. V praksi to med drugim pomeni, da imajo v vseh šolah učitelje s povečanim obsegom dela in da poučuje kader, ki nima ustrezne izobrazbe. Na poziv ministrstva za vzgojo in izobraževanje upokojenim učiteljem se je odzvalo deset kandidatov. Zavod za zaposlovanje ima trenutno objavljenih okoli 570 prostih delovnih mest za vzgojitelje in učitelje, a kljub vsemu pomanjkanju je večina samo za določen čas.