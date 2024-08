»Smiselno bi bilo ohraniti prvotno barvo,« so v zvezi z novo svetlo zeleno fasado enega od stanovanjskih stolpičev na koprskem Vojkovem nabrežju, ki jih je v začetku 60. let projektiral arhitekt Edo Mihevc, navedli na piranski območni enoti Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Vendar je glede na to, da se stavba nahaja izven zaščitenega mestnega jedra, odločitev o tem prepuščena lastnikom.