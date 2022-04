Golobov levi ovinek

Predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob si želi, da bi vlado sestavili hitreje, kot jo je Demos v času Lojzeta Peterleta, ko so bili najhitrejši.

»Verjamem, da smo lahko izjemno hitri, in tudi ne vidim nobene potrebe, da bi na začetku sestavljali široko vlado, če razmere temu ne bodo naklonjene.« Ta teden se bodo začeli pogovarjati z ostalima levosredinskima strankama, ki so v parlamentu, pogovarjali se bodo tudi z levosredinskima strankama, ki niso prišle v parlament, »ker imajo marsikateri dober kader za izvršno oblast in jih bomo povabili zraven«, je dejal.