Inteligenca v turizmu

Na deveti nacionalni konferenci o varnosti v lokalnem okolju so predstavili longitudinalno raziskavo o zaznavanju ogroženosti in varnosti v lokalnem okolju. Ljudje v lokalnem okolju se počutijo najbolj ogrožene zaradi vožnje pod vplivom alkohola in divjanja z avtomobili, brezposelnosti, revščine in preprodaje drog. Raziskava je pokazala tudi, da nas leta 2011 turisti niso motili, leta 2022 pa so postali že opazno moteč element. Mogoče smo se malce razvadili v koronskem času.