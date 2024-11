Edino, kar je pomembno za Kitajce, pa še marsikoga na svetu in tudi v ZDA, je, kateri od ameriških predsedniških kandidatov se zavzema za mir in kateri za vojno. Odgovor na to vprašanje je zelo težko izluščiti iz vseh nastopov, a kot kaže, ni mirovniško razpoložen ne eden ne druga. Čeprav se v zahodnih medijih pogosto piše o tem, da si v večini azijskih držav – predvsem na Kitajskem in v Severni Koreji – želijo, da bi na volitvah zmagal Donald Trump, raziskave kažejo, da je Azija v celoti bolj naklonjena Kamali Harris kot Trumpu, čeprav razlika v odstotkih med tistimi, ki so zanjo oziroma zanj, ni tako velika kot v Evropi.