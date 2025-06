Kaplja čez rob

Zapiranje osnovnih storitev, kot so bencinski servisi, pošte, banke in trgovine v manjših krajih, resno vpliva na kakovost življenja tamkajšnjih prebivalcev. Primer Petrine, kjer zapira vrata edini bencinski servis in trgovina v občini, ponazarja širši trend, ki vodi v zmanjšanje dostopnosti osnovnih storitev, zlasti za starejše in ranljive skupine brez lastnega prevoza. Občani morajo za osnovne potrebe pogosto potovati tudi več deset kilometrov, kar pospešuje izseljevanje iz že tako demografsko ogroženih območij. Država za zdaj ne nudi neposredne pomoči za ohranjanje teh storitev, saj odgovornost prepušča prostemu trgu in sektorski zakonodaji.

Skupnosti in združenja občin opozarjajo, da bi morala država zakonodajno in finančno podpreti ohranjanje infrastrukture na podeželju, saj gre za vprašanje enakopravnosti in regionalnega razvoja. Predlagajo ukrepe, kot so subvencije, davčne olajšave in spodbude za podjetja z več dejavnostmi na eni lokaciji. Kljub obljubljenim zakonskim spremembam s strani ministrstva, trenutni predlog novele zakona o regionalnem razvoju ne rešuje konkretnih težav zapiranja storitev. Strokovnjaki opozarjajo, da brez celostnega pristopa in konkretnih ukrepov obstaja nevarnost nadaljnje degradacije številnih podeželskih občin, ki so že zdaj gospodarsko in demografsko najbolj ranljive.