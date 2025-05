Korajža velja

Zunanja ministrica Tanja Fajon sicer javno podpira zaostritev ukrepov proti Izraelu zaradi njegovih ravnanj v Gazi, a vlada Roberta Goloba, kot kaže, konkretnih sankcij ne namerava sprejeti. Po poročanju medijev naj bi za tem stala bojazen pred diplomatskimi posledicami, ki bi lahko ogrozile humanitarna prizadevanja, ter vpliv neformalne, a močne proizraelske skupine znotraj vladnih krogov. Vlada se tako oportuno skriva za izgovorom o potrebni enotnosti Evropske unije, medtem ko med parlamentarnimi strankami le Levica brezpogojno terja takojšnje in ostre ukrepe.

Vladni Gibanje Svoboda in Socialni demokrati v svojih stališčih večinoma izražajo načelno podporo sankcijam, a pri konkretnih predlogih, kot sta odpoklic veleposlanika ali pridružitev tožbi proti Izraelu, ostajajo previdni ali neodločeni, pri čemer izpostavljajo pomen usklajenega evropskega delovanja ali humanitarno vlogo veleposlaništva. Medtem ko Levica zahteva odločne korake, kot je prekinitev pridružitvenega sporazuma med EU in Izraelom ter embargo na orožje, pa opozicijski SDS in NSi o sankcijah večinoma molčita.