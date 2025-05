Vodno skulpturo zvite cevi v obliki pokončne dvojne zanke (delo arhitektov Primoža Boršiča in Mojce Kocbek) so napovedali kot »novi vodnjak, ki naj bo privlačno in prepoznavno znamenje glavne ulice mesta z bogato zgodovino, povezano z miti in legendami«. Zdaj, tik pred odprtjem, pa se marsikdo sprašuje, kaj je sploh to ...