Korona reciklaža

Statistični podatki o prihodih in nočitvah gostov v Sloveniji kažejo, da bo letošnje turistično leto vendarle nekoliko boljše kot lansko predvsem zaradi vračanja tujih gostov. A številke so še precej za letom 2019, na kar so pomembno vplivali tudi omejitveni ukrepi pri nas in v drugih državah v prvih ter v zadnjih mesecih tega leta. Pandemija koronavirusa je namreč tako pri nas kot po svetu še vedno močno krojila turistične tokove in vplivala na poslovanje panoge.