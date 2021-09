Koronski promet

Prvi odmerek bo ta konec tedna dobil milijonti prebivalec Slovenije. To pomeni nekoliko več kot 47 odstotkov oziroma 56 odstotkov starejših od 18 let. Podatki o okuženih in hospitaliziranih niso spodbudni, bolnišnice se spet polnijo in iščejo dodatne prostore.

