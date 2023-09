Nevladniki

Od 26.466 aktivnih nevladnih organizacij (NVO) v letu 2021 jih je 5995 imelo status nevladne organizacije v javnem interesu, kar jim je prineslo tudi določene pravice. Da nevladna organizacija deluje v javnem interesu, velja, če njeno delovanje presega interese njenih ustanoviteljev in je splošno koristno, poleg tega pa izpolnjuje še druge pogoje iz področnih zakonov in zakona o nevladnih organizacijah. Poleg uvrstitve na seznam tistih, ki jim davčni zavezanci lahko namenijo odstotek dohodnine, ta status, med drugim, prinaša dodatne točke v postopku odločanja pri javnih razpisih na ministrstvih, pravico zastopanja določenih interesov v upravnih in sodnih postopkih, možnost brezplačne uporabe nepremičnin v lasti države ali občin za izvajanje dejavnosti in davčne olajšave pri opravljanju dejavnosti. A postopek za pridobitev statusa ni preprost, računati je treba tudi na muhavost ministrstev.