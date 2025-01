Največja živilska podjetja, med njimi Nestle, Mondelez, Kraft Heinz in Coca-Cola, so se v ZDA znašla v odškodninski tožbi, ki jih bremeni, da s taktikami, podobnimi tobačni industriji, proizvajajo in tržijo visoko predelana živila (angl. ultra-processed foods), ki pri potrošnikih, zlasti otrocih, povzročajo zasvojenost in kronične bolezni.