Pisane kure ne dajo pisanih jajc

Velikonočni prazniki z vsemi svojimi tradicionalnimi znaki in simboli spomladanske plodnosti so največji krščanski dogodek. Katoliška cerkev v Evropi in v zahodnem svetu pa je kljub temu pred velikim izzivom, število posvečenih oseb in število podeljenih zakramentov upada. Največji krščanski prazniki postajajo vse bolj 'praznik' potrošništva in popkulture.