Ples vampirjev

Janez Janša je izgubil tožbo proti sodnikom in tožilki, ki so bili vpleteni oziroma »mu krivično sodili v sodnem procesu Patria«. Sojenje se je začelo konec leta 2019, zdaj pa je v sklepni fazi z dokončno odločitvijo o tem, koliko mora plačati za stroške postopka. To sicer ni edini strošek, ki jih ima s sodišči oziroma njihovimi odločitvami.