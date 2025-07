Počitniško delo

Mladi in trg dela, ki so jo na e-Študentskem servisu aprila izvedli med 7523 mladimi, kaže, da si več kot polovica anketirancev želi pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas. Čeprav je delo na daljavo postalo del vsakdana, si ga izključno želi le pet odstotkov mladih; 47 odstotkov jih preferira delo na lokaciji, 41 odstotkov pa hibridni način dela. Med sanjskimi poklici izstopajo delo v zdravstvu in nujni pomoči, kot sta babištvo in gorsko reševanje, ter poklici STEM, kot sta astronavt in inženir. Raziskava pa med privlačnimi poklici navaja tudi bolj specifične, kot sta biolog na severnem tečaju in butler v samooskrbnem gospodinjstvu.

Za generacijo Z so ob vstopu na trg dela najpomembnejši dejavniki možnost napredovanja, varnost zaposlitve, dobri odnosi med sodelavci ter prilagodljivost med delom in zasebnim življenjem. Ambicije mladih se kažejo tudi v želji po podjetništvu, saj si 17,3 odstotka želi ustvariti svoje podjetje takoj po študiju, 32,6 odstotka pa v prihodnosti. Med najbolj nenavadna študentska dela, ki so jih mladi opravljali, spadajo božanje psov, opazovanje balona v zraku, iskanje voluharjev, preizkušanje jogurtov in čakanje v vrsti pred upravno enoto ob tretji uri zjutraj.