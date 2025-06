Fatamorgana

Suša, ki v teh dneh ponovno zbuja skrb po državi, v slovenski Istri vsaj za zdaj ne kaže zob. Kljub razmeram, ki spominjajo na konec julija v bolj deževnih letih, so pipe ostale polne. »Razmere niso alarmantne in so daleč od tistih v katastrofalno sušnem letu 2022,« je javnost pomiril Martin Pregelj, direktor Rižanskega vodovoda Koper. Ključ do trenutne stabilnosti tiči v dobrih odnosih in strateškem sodelovanju s sosedi. Izdatna pomoč prihaja iz Istrskega vodovoda Buzet na Hrvaškem, kjer so zaloge vode polne, kar po novi pogodbi Kopru zagotavlja do 15 odstotkov njihove vode. Ob tem Rižanski vodovod prejema povečane količine tudi iz Kraškega vodovoda, kar omogoča, da se poraba, ki ob koncih tedna že dosega vrhunec poletne sezone, pokriva brez večjih težav. Čeprav bodo morali že v začetku julija pričeti s črpanjem podtalnice, večjih redukcij za zdaj ne pričakujejo.

Medtem ko se prebivalci in turisti brezskrbno osvežujejo, pa odgovorni že pogledujejo v prihodnost, saj je trenutno stanje le začasna rešitev. V teku so priprave na verjetno največji projekt preskrbe z vodo v državi, vreden kar 120 milijonov evrov. Z njim naj bi do leta 2029 povezali štiri južnoprimorske vodovode in tako bistveno izboljšali zanesljivost oskrbe za približno 170.000 prebivalcev. Trenutno z javnim razpisom iščejo projektanta, ki bo vodil to obsežno naložbo. Dolgoročna vizija pa sega še dlje, vse do leta 2035, ko naj bi ob stoletnici Rižanskega vodovoda zgradili veliko vodno zajetje pri opuščenem kamnolomu Griža. Ta več kot 50 let stara ideja bi slovenski Istri končno zagotovila dolgoročno zanesljiv lasten vodni vir in jo rešila odvisnosti od letnih padavin in pomoči sosedov.