V Kijev so na srečanje z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim odpotovali poljski premier Mateusz Morawiecki, češki premier Petr Fiala in slovenski predsednik vlade Janez Janša. V kabinetu predsednika slovenske vlade so pojasnili, da je obisk organiziran po posvetovanju s predsednikom evropskega sveta Charlesom Michelom in predsednico evropske komisije Ursulo von der Leyen.