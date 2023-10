Prehitevanje po desni

Iz kabineta predsednika vlade so sporočili, da je ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik predsednika vlade Roberta Goloba danes obvestila, da nepreklicno odstopa s položaja ministrice za javno upravo, saj ne želi, da ministrstvo ali vlada nosita breme razčiščevanja, povezanega z opravljanjem njene funkcije. Predsednik vlade je njen odstop sprejel in bo po prihodu s službene poti v Granadi o tem obvestil državni zbor. Tako ne bo interpelacije, ki so jo napovedali v največji opozicijski stranki SDS.