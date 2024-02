Od novembra lani se po Evropi širi val kmečkih protestov, ki so vrhunec dosegli prejšnji četrtek s kurjenjem gum in metanjem jajc v poslopje evropskega parlamenta v Bruslju, nedaleč od lokacije, kjer so evropski ministri sprejemali popravke evropskega proračuna. Jezo kmetov poganjajo različni razlogi, njihov skupni imenovalec pa je kriza neoliberalnega globaliziranega kapitalizma. Slabega pol leta pred evropskimi volitvami je realna bojazen, da bo nezadovoljstvo kmetov za prihod na oblast izrabila skrajna desnica.