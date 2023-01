Stari časi

Številnim delavcem je novo leto prineslo višje plače, ne le zaradi zakonsko predvidenega zvišanja minimalne plače, ampak tudi zaradi prenov ali dopolnitev kolektivnih pogodb v nekaterih panogah in podjetjih. A pritiske na zvišanje plač je pričakovati tudi letos, hkrati pa naj bi se začeli še pogovori za celovito prenovo plačnega modela v državi.

Povprečna bruto plača v Sloveniji se je od januarja do oktobra lani povprečno zvišala za okoli sto evrov in po zadnjih podatkih dosega dobrih 2000 evrov. Nadaljnjo rast je mogoče pričakovati tudi letos, saj je sindikatom zaradi vse višjih življenjskih stroškov marsikje z delodajalci že lani uspelo doseči dogovor o zvišanju osnovnih plač ter nadomestil za prevoz na delo in za malico.