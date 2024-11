Tako preprosto

V eni uri z vlakom iz Ljubljane do Kopra, v 55 minutah iz Maribora do Ljubljane, obvoznica za tovorni promet okoli Ljubljane, železniška povezava z letališčem na Brniku, višje hitrosti, krajši potovalni časi, taktni vlaki na regionalnih progah. Vse to bi se po napovedih ministrice za infrastrukturo Alenke Bratušek lahko zgodilo z našimi železnicami morda že v 15 letih, če bi pravočasno pripravili načrte in zanje zbrali najmanj 15 milijard evrov.