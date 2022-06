Stavkovni odbor novinarskih sindikatov RTV Slovenija je včeraj izvedel stavko, pred tem pa so se odzvali na predlog sporazuma reševanja stavkovnih zahtev, ki jim ga je generalni direktor Andrej Grah Whatmough poslal tik pred ponovno opozorilno stavko. S slednjo zahtevajo predvsem novinarsko, uredniško in institucionalno avtonomijo. Stavka je včeraj potekala med 14. in 23. uro s shodom pred državnim zborom ob 18. uri.

»Glede na odziv javnosti, podporo in enotnost kolektiva upam, da to ni pogreb, ampak da nam bo uspelo rešiti to, kar javna televizija predstavlja. Da nam bo uspelo rešiti strokovnost, dobre kadre in dobre oddaje, ker je pravica in resnica na naši strani in da temačna stran ne bo zmagala,« je s tresočim glasom pred RTV Slovenija urednica in voditeljica oddaje Tednik Jelena Aščić končala svoj govor, v katerem je javnosti sporočila, da sta odgovorna urednica informativnega programa Jadranka Rebernik in generalni direktor odpovedala včerajšnjo oddajo Tednik. V njej so želeli nasloviti vlogo in pomen javnih medijev. Na ponedeljkovem dnevnem redu za Tednikom tudi že več tednov ni oddaje Studio City, saj vodstvo RTV Slovenija ni želelo podaljšati pogodbe z njenim voditeljem.

Zaradi včerajšnje opozorilne stavke, s katero zahtevajo uredniško in novinarsko avtonomijo ter dogovor o kadrovski politiki in socialni dialog, pa je vodstvo na zgolj tri minute skrajšalo Poročila ob sedemnajstih ter na pet minut Dnevnik in Odmeve. Njihov voditelj Igor E. Bergant se je že dogovarjal za intervju z »najvplivnejšim slovenskim državljanom ta čas Aleksandrom Čeferinom«, a je odgovorna urednica izrecno in aktivno preprečila, da se ta intervju sploh posname tudi z možnostjo, da bi ga objavili kdaj drugič.