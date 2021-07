Turbo minister

»Prvič, to ni res, in drugič, tisti, ki si ne želijo sprememb, me diskreditirajo,« je povedal Mark Boris Andrijanič, ko smo ga vprašali, kako sprejema etiketo lobista Uberja. Ta ga spremlja, odkar ga je slovenska javnost bolje spoznala. Sedanja vlada je lani namreč tlakovala pot platformam za prevoze, kot je Uber, Andrijanič pa je kot uslužbenec Uberja v Sloveniji dobil nalepko lobista tega ameriškega podjetja.

