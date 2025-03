Predsednik SDS Janez Janša je referendum o zakonu o dodatkih k pokojninam za izjemne umetniške dosežke označil za »test pred volitvami«. Da gre predvsem za mobilizacijo volilnega telesa, kaže tudi namera SDS, da bo podpise v podporo pobudi zbirala do zadnjega roka in ne do pridobitve 40.000 somišljenikov. Tako bodo s presežkom lahko pomahali pod nos vladi.