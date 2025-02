Zasuk v desno

»Skrajna desnica je tu in tu bo ostala, njen vpliv pa le še narašča,« ocenjuje Srdjan Vučetić, profesor mednarodnih odnosov in varnosti na univerzi v Ottawi. Svet bo postopoma vstopil v obdobje nestabilne večpolarnosti, pa napoveduje prekaljeni diplomat Vesko Garčević, profesor mednarodnih odnosov in direktor centra za evropske študije na univerzi v Bostonu. Na volitvah v Nemčiji se je na drugo mesto uvrstila skrajno desna Alternativa za Nemčijo (AfD) z 19,5 odstotka glasov.