Letošnja dobra poletna sezona je ponudnikom turističnih in gostinskih storitev prinesla zadovoljstvo, a tudi skrb in preobremenjenost zaradi vse večjega pomanjkanja kadrov, ki se je v času epidemije še povečalo.

V panogah gostinstva in turizma primanjkuje od 10.000 do 12.000 delavcev. S pomanjkanjem kadra se ta panoga spopada že več let, med epidemijo je ta problem postal eden ključnih izzivov za prihodnji razvoj.