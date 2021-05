Letošnji svetovni dan svobode medijev je v Sloveniji verjetno najpomembnejši od osamosvojitve do zdaj. Medijem, katerih vodilo so resnicoljubnost, objektivnost in profesionalno novinarsko poročanje, je predsednik vlade Janez Janša napovedal vojno.



Osrednja fronta te vojne, tudi na očeh evropske javnosti in bruseljskih institucij, je trenutno Slovenska tiskovna agencija (STA), ki se je zaradi vladnega kršenja lastne protikoronske zakonodaje znašla na robu propada.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: