Dokler se sprašujemo in dvomimo, je vse v redu

Avtor romana Dedič, urednik, novinar in pisatelj Marjan Žiberna, v Ljubljani živeči Primorec, kot se je nekoč označil, je po izobrazbi ekonomist, sicer pa nekdanji tekač na srednje dolge in dolge proge, ki ima v bibliografiji različne knjižne naslove, od niza turističnih vodnikov do potopisnih knjig in del, ki so tako ali drugače povezana s tekom, pohodništvom in kolesarjenjem.

Ocenjevalka revije Sodobnost je o romanu Dedič zapisala, da v njem avtor »izoblikuje dva aktualna, polnokrvna in pristna slovenska literarna lika, kakršna vsi poznamo iz sosednje ulice: starejšega, zaznamovanega z vojno travmo, pomanjkanjem in boleznijo bližnjih, in mlajšega, uspešnega, izobraženega in aktivnega.«