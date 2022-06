Kaj svetujejo finalisti kresnika mladim avtorjem?

V okviru osrednje slovenske literarne nagrade kresnik, ki jo bo 23. junija časopisna hiša Delo podelila na ljubljanskem Rožniku, bo letos prvič podeljena tudi nagrada za mlade literate in literarne kritike.

To bo vrhunec prvih dveh sezon projekta Mlado pero, ki spodbuja ustvarjanje mlajše generacije piscev na področju poezije, proze in dramatike. Doslej smo predstavili 16 mladih avtorjev, katerih dela je recenziralo 16 kritikov. Dobitnik nagrade Mlado pero za mladega literata bo prejel tisoč evrov, dobitnik nagrade za mladega kritika pa bo prihodnje leto dni v redni rubriki Recenzijski izvod, ki je vsak teden v Književnih listih, objavljal honorirane kritike.

V kulturni redakciji Dela, kjer smo zasnovali projekt in ga vodimo, smo veseli, da se je navkljub pandemiji obdržal, razvil do nagrade in postal prepoznano ime v literarnih krogih.

»Mlado pero je izšlo iz želje po vnašanju literature mlajših generacij v slovensko publicistiko, v dveh letih pa se je projekt razvil v svojevrstno skupnost avtoric in avtorjev, ki služi tudi kot stičišče med pisci in uredniki leposlovnih založb. Ob izrazito pozitivnem odzivu splošne javnosti in slovenske literarne skupnosti je prav odziv urednic in urednikov tisto, kar projekt dodatno osmišlja. Če so nekateri izmed v lanski sezoni predstavljenih avtoric in avtorjev v vmesnem času že izdali svoje knjižne prvence, si upam trditi, da se bo ta trend še nadaljeval, posebej veseli pa bomo tudi trenutka, ko bo na Rožniku med kresnikovo peterico nekoč sedel pisec Mladega peresa,« je dodala vodja projekta Pia Prezelj.

Pred velikim dogodkom smo vprašali letošnje finaliste za kresnika, kaj bi mladim ustvarjalcem svetovali na začetku literarne poti?

Andrej E. Skubic

Da postaneš finalist kresnika ni nobenega navodila niti kakšne čarobne paličice. Treba je pač pisati tisto, kar veš, tisto, kar čutiš. Pisati iskreno in iz sebe. O stvareh, ki te res potegnejo, ki te res prizadenejo, o katerih misliš, da imaš kaj povedati.

Davorin Lenko

Mladim literatom bi predvsem priporočal potrpežljivost in vztrajnost. Da, veliko branja, veliko razmišljanja, veliko pisanja, ampak predvsem vztrajnost, ker pisanje proze se kaže, da je res tek na dolge proge.

Dušan Šarotar

Tega nihče ne ve, tako da bi tudi mladim peresom lahko ponovil le Rilkejev stavek – potrpežljivost, vztrajnost, samo tako se pride na hrib.

Marjan Žiberna

Težko jim kar koli svetujem. Sem sam preveč gol in bos na tem področju, da bi se drznil nekomu kar koli svetovati. Edina stvar, mogoče, naj pišejo. To je vse.

Roman Rozina

Morda je najboljši recept, da ne poslušajo nasvetov.