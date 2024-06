Letošnji mladi peresi: Singularna pisava in tehtno izrekanje

Poleg 34. kresnika je medijska hiša Delo na Rožniku že tretjič podelila nagradi mlado pero za najboljšega mladega avtorja oziroma avtorico ter obetavnega kritika oziroma kritičarko. Izmed šestnajstih sodelujočih, ki smo jih v zadnjih mesecih v parih predstavili na straneh Dela, je uredništvo kulture nagradilo pesnika Pina Pograjca in kritičarko Anjo Zidar.

Pino Pograjc se je zahvalil tudi svoji kvir skupnosti v okviru pesniških delavnic pri Branetu Mozetiču. FOTO: Črt Piksi

Delo Pina Pograjca (1997) je vzeto iz globin jezika, globin izraza, a tudi iz globin bolečine – tiste osebne in tiste družbene, tiste intimne in tiste javne. Njegova pisava je singularna, izpiljena v svoji neposrednosti, v mojstrski ekonomičnosti in močni, slikoviti sugestivnosti, ki ne le gane, temveč premakne. Drug v drugem/iščeva potrditev,/z jeziki iščeva pomen, zapiše v pesmi komenda, slovenija. Pesnik, ki je pred časom pri Škucu izdal drugo pesniško zbirko Trepete, se je ob prejemu nagrade, ki znaša tisoč evrov bruto, zahvalil kulturni redakciji Dela ter svoji kvir skupnosti v okviru pesniških delavnic Braneta Mozetiča.

Čestitke in priznanje sta mladi peresi 2023/2024 prejela od urednika kulturne redakcije Dela Andreja Predina. FOTO: Črt Piksi

Prav zapis o njegovem pesnjenju je letos v rubriko prispevala Anja Zidar (1997). Njeno pisanje ni le podajanje mnenja, temveč je tudi izrekanje – tehtno, skrbno in pogumno izrekanje ne le o posamičnih avtorskih glasovih, temveč tudi o sodobni slovenski literarni produkciji v splošnem, podkrepljeno tako s poznavanjem literarnoteoretskih zakonitosti kot tudi s premisleki o pomenu in vlogi literature. Njen glas je silovit in jasen, a nikoli ciničen, utemeljen v globoki naklonjenosti do knjige in branja. Da strastno bere, je razvidno tudi iz njene zahvale – med drugim je šla knjižnicam, ki jo zalagajo z branjem. Za nagrado prejme leto honoriranih kritik v rubriki Recenzijski izvod v Književnih listih.

Poleg nagrajencev so v sezoni 2023/2024 Mladega peresa sodelovali še avtorji Eva Ule, Veronika Razpotnik, Lukas Debeljak, Vid Karlovšek, Mojca Petaros, Katja Gornik in Nika Matanović ter kritiki Hana Samec Sekereš, Vid Bešter, Hana Podjed, Tajda Liplin Šerbetar, Neža Kokol, Ajda Klepej in Tinkara Uršič Fratina. Lani sta slavila dramatičarka Eva Kučera Šmon in kritik Kristjan Rakar.