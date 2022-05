Piske in pisci (bližnje) prihodnosti

Rubrika Mlado pero, v kateri so v Delu vsak zadnji torek v mesecu že drugo sezono predstavljeni mladi pisci in piske ter spodbujena prisotnost literature mlajših generacij v slovenski publicistiki, se bo tudi letos sklenila na Rožniku – ob nagradi kresnik bosta 23. junija prvič podeljeni tudi nagradi mlademu avtorju in literarnemu kritiku.

V rubriki, ki jo medijska hiša Delo od leta 2020 pripravlja v sodelovanju s pisarno Ljubljane, Unescovega mesta literature, je bilo tudi v drugi sezoni predstavljenih osem avtoric in avtorjev proznih, pesniških in dramskih besedil (prozaistka Jona Levar, prozaistka Sara Štern, dramatik in pesnik Žiga Hren, pesnica Tadeja Logar Surina, prozaistka Hana Bujanović Kokot, pesnica, prozaistka in dramatičarka Nika Šoštarič, pesnica Neva Lučka Zver in prozaistka Julija Lukovnjak) ter osem literarnih kritičark in kritikov (Anja Zidar, Tinkara Uršič Fratina, Matevž Rems, Hana Podjed, Sašo Puljarević, Neža Dvorščak, Maja Kovač in Lara Lovrič).

Avtorji in avtorice (skupno se jih je v dveh sezonah predstavilo šestnajst, prav tako kot kritikov) se bodo potegovali za nagrado mlado pero v vrednosti 1000 evrov, izbranemu kritiku ali kritičarki bo ponujena možnost rednih objav literarnih kritik v Delu, v dneh po podelitvi pa bodo piske in pisci svoje delo lahko predstavili tudi na srečanju z uredniki in urednicami slovenskih založb in literarnih revij, ki ga pripravljamo v sodelovanju s pisarno Ljubljane, Unescovega mesta literature.

Nekaj mnenj o rubriki Mlado pero

Sebastijan Pregelj je za Delo pred časom dejal, da so s projektom Mlado pero »v časih, ko se prostor, namenjen vsebinam s področja kulture, nenehno krči, mladi ljudje dobili svojo stran. Prav je tako. Prav je, da slišimo in sproti spoznavamo tiste, ki prihajajo. V nekaj letih bomo brali njihove knjige. Tako kot je prav, da kritika dobi svoje mesto ob literaturi, saj ne gre za ločena svetova, čeprav imam včasih občutek, da pisatelji živimo v prepričanju, da kritike ne potrebujemo.«

Pisateljica Jedrt Maležič je ob začetku letošnje sezone dodala, da si je med prebiranjem rubrike zaželela, »da bi kaj takega obstajalo, ko sem bila še na čistem začetku pisateljevanja. […] Rada odkrivam nove avtorske poetike, ne da bi se omejila na uveljavljene pisce; Mlado pero je ob tem vir navdiha in povezovanja tako za bralce kot ustvarjalce.«

Hana Bujanović Kokot meni, da takšni projekti mladim avtorjem ne omogočajo le objave del, temveč tudi, »da s pomočjo objave ustvarijo in utrdijo skupnost mladih avtorjev. Sodelovanje mi prav zato ogromno pomeni, ker imam poleg objave priložnost spoznati in prisluhniti tudi drugim, se družiti, dobiti povratno informacijo in se skozi izkušnjo razvijati.«

Nika Šoštarič je dodala, da rubrika »bralcem pokaže, da kljub nasičenosti in tehnologiji 21. stoletja mlade generacije vztrajajo z in za knjigo. Hkrati se je treba zavedati, da so predstavljeni avtorji pravzaprav naslednja generacija piscev slovenske literature, kar je tudi eden od elementov oblikovanja narodnega duha časa.«