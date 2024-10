Netflixova uspešnica: Nihče je ni hotel, a vsi jo potrebujemo

V nadaljevanju preberite:

Za Noaha (Adam Brody) in Joanne (Kristen Bell) je ljubezen hkrati blagoslov in prekletstvo. Kako ostati skupaj ne glede na razlike in prepreke? Ali res ljubezen premaga vse? Vsega pač ne moreš imeti.

Kateri so plusi in minusi nekonvencionalne in že hitro priljubljene serije, kaj ima skupnega z Emily v Parizu ter kako uresničuje svojo namero, da osvetli pozitivne plati judovske kulture?