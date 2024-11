Pridružena producentka priljubljene serije: Veliko Francozov obožuje Emily

Netflixova serija Darrena Stara Emily v Parizu (2020–) o mladi Američanki, ki se zaradi službe preseli v Francijo ter v mestu ljubezni in luči živi pariške sanje, se zapleta v romance s privlačnimi tujci, nosi vpadljive dizajnerske kose, se udeležuje glamuroznih dogodkov in je vse bolj prodorna v tem, kar počne, je hitro postala vplivna in navdihujoča svetovna uspešnica. O njej smo se pogovarjali z Angelino Komarovo, ki pri njej deluje kot pridružena producentka in bo ena od govornic na prihajajoči medijski konferenci Sempl.

FOTO: Roman Gorbun

ℹ O sogovornici »Angelina Komarova je diplomirala iz novinarstva, odnosov z javnostmi in filma ter si ustvarila raznoliko kariero v avdiovizualni industriji v Ukrajini in Franciji. Njene izkušnje vključujejo delo pri televizijskih oddajah, glasbenih videospotih, oglasih, predvsem pa sodelovanje z vodilno pariško kasting agencijo Joule Studio. Pri produkcijski hiši Firstep je prešla iz vloge asistentke producenta v vlogo pridružene producentke pri priljubljeni Netflixovi originalni tv-seriji Emily v Parizu (v 3. in 4. sezoni). Ob tem je pridobila strokovno znanje ter izkušnje pri upravljanju dovoljenj in sodelovanju z blagovnimi znamkami, usklajevanju igralske zasedbe in spodbujanju sodelovanja v ekipi. Odlikuje jo močna delovna etika, ki se kaže v njenem poklicnem napredovanju in ustvarjalnem pristopu. Svojo pot si želi nadaljevati kot filmska režiserka in producentka,« so o gostji zapisali pri festivalu Sempl, ki bo v Portorožu 14. in 15. novembra.

Vašo kariero v zadnjem času je zaznamovalo delo za ugledno pariško kasting agencijo in članstvo v ustvarjalni ekipi priljubljene serije Emily v Parizu. Kako ste pristali na tej poti?

Avdiovizualna industrija me zanima že od najstniških let. Preden sem na novo začela življenje v Franciji, sem opravljala razna dela na televiziji in pri manjših produkcijah v Ukrajini. Juliette Ménager, lastnico studia Joule, sem spoznala, tik preden sem končala filmsko šolo, in dan po diplomi sem že delala z njo. Njeno delo temelji predvsem na razumevanju ljudi in mislim, da je začutila, da bom kos zahtevam tega dela.

Kaj je preskok iz vloge asistentke producenta v vlogo pridružene producentke pomenil za vaše delovne obveznosti?

Obe vlogi sta si zelo podobni – pri obeh gre za reševanje problemov. Začela sem z reševanjem različnih vrst izzivov, čeprav sem bila sprva osredotočena le na en projekt.

V opisu vašega dela je med drugim navedeno, da sodelujete »pri upravljanju dovoljenj in sodelovanju z blagovnimi znamkami, usklajevanju igralske zasedbe in spodbujanju sodelovanja v ekipi«. Lahko to podrobneje opišete in delite kakšno anekdoto?

Nadzorovala bom dovoljenja, ki vključujejo zagotavljanje glasbenih pravic, dovoljenja za logotipe, znamčene izdelke in blagovne znamke, dovoljenja za snemanje na določenih objektih ter pravice za umetniška dela, fotografije, plakate in druge vizualne medije. To vključuje tudi preverjanje imen, krajev in identitet likov. Zato bom v nenehnem stiku z ameriškimi in francoskimi producenti, obema pravnima ekipama in ključnimi člani ekipe, kot so kostumografi, umetniški oddelek, ekipa za upravljanje lokacij, nadzornik glasbe in drugi.

Serija je svetovna uspešnica, zato moramo biti izjemno previdni pri vsem, kar se prikaže ali sliši na zaslonu. V zadnji sezoni naj bi na primer Emilyjin lik napisal objavo na instagramu, v kateri bi citiral poved iz znanega filma. Če ne bi preverili pravic za uporabo, bi to produkcijo lahko stalo okoli 10.000 dolarjev.

Na instagramu delite številne utrinke z dela, nikoli pa ne pozabite omeniti, kako radi imate svojo službo. Kateri je najbolj zabaven del sodelovanja pri Emily v Parizu?

Zame je to doživljanje najbolj neverjetnih krajev v Parizu – in zdaj tudi v drugih mestih, kot je Rim – in spoznavanje zanimivih ljudi z različnih področij.

Zakaj je serija po vašem mnenju tako uspešna?

Serija je na Netflixu debitirala takoj po prvem lockdownu, ko je svet potreboval nekaj tako barvitega, lahkotnega in radostnega, kot je Emily v Parizu. Je kot razglednica iz Pariza z ljubeznijo, ki jo je Darren Star poslal svetu.

Kljub številnim stereotipom, ki so jih vznemirili, so jo očitno sprejeli celo Francozi. Kakšen odziv ste dobili od njih in zakaj so si po vašem premislili?

Francozi imajo visoke standarde, in ker serija promovira njihovo državo, so jo sprejeli. Veliko Francozov poznam, ki jo obožujejo in so nestrpno pričakovali novo sezono.

Četrta sezona serije je požela veliko pozornosti, saj se je v eni od epizod pojavila prva dama Francije Brigitte Macron. Lahko poveste kakšno zgodbico iz zakulisja?

Sedeti za isto mizo z Brigitte Macron v prizoru je bilo eno najlepših daril, ki mi jih je dala ta serija. Žal je imela prva dama natrpan urnik, zato nisva imeli priložnosti za klepet.

Ste morda izvedeli, ali je tudi predsednik Macron oboževalec Emily v Parizu? Ob odhodu lika v Rim je dejal, da Emily v Parizu v Rimu nima smisla, na kar se je nato odzval rimski župan. Zakaj se Franciji splača, da jo obdrži?

Mislim, da smo vsi videli, da ji je v zadnjem času v medijih izrazil podporo. Franciji se splača, ker gre za kulturno uspešnico in najboljšo reklamo, ki jo lahko država dobi.

Po nekaterih podatkih zaradi serije vse več ljudi razmišlja o obisku ali selitvi; obstajajo vodeni ogledi lokacij snemanja, dekleta nosijo baretke, se v oblekah, navdahnjenih z Emily, fotografirajo za instagram; neka nakupovalna veriga je dala na police izdelke Emily v Parizu. Kaj ste še zaznali kot merljiv doseg in vpliv serije? Navsezadnje je Emily vplivnica, ki dela v marketinški industriji ...

Emily v Parizu je navdihnila val novih trendov. Platforme za učenje jezikov so na primer poročale tudi o povečanem zanimanju za tečaje francoščine, kar nekateri pripisujejo vplivu serije. Nepremičninske agencije v Parizu poročajo o rahlem porastu povpraševanj strank iz tujine, ki jih je navdihnil pariški življenjski slog, ki ga uteleša Emily. Postala je celo priljubljen kostum za noč čarovnic.

»Trdo se bomo borili. In prosili jih bomo, da ostanejo v Parizu! Emily v Parizu v Rimu nima smisla,« je o selitvi Emily v Rim dejal Emmanuel Macron. FOTO: Netflix

Lily Collins, ki igra Emily, je izjavila, da bi jo bilo zanimivo popeljati tudi v London.

Vse te odločitve sprejema naš vodja Darren Star – lahko samo upam, da bo prepotovala svet.

Serijo so za zdaj podaljšali za še eno sezono, vendar je Lucas Bravo, ki igra chefa Gabriela, izrazil dvome glede sodelovanja, saj mu njegov lik zaradi svojih nedavnih odločitev ni več blizu. Kako rešujete to vprašanje?

V to nisem neposredno vpletena, zato tega ne morem komentirati.

Neka filmska kritičarka je nedavno novi Netflixovi uspešnici Nobody Wants This postavila diagnozo »sindroma Emily v Parizu« – najprej nas zasvoji, potem pa jo pozabimo. Vaš komentar?

Včasih se slastnim pariškim sladicam ne morejo upreti niti tisti, ki sicer ne marajo sladkarij. Tako kot pri filmu in televiziji obstaja veliko žanrov in okusov – nekateri obožujejo določene sloge, drugi pa ne. Naša serija je lahkotna, svetla in vesela, kar je všeč oboževalcem, ki iščejo malo zabave in eskapizma. Seveda imajo nekateri raje bolj realistične serije ali filme, kar je povsem razumljivo.

Kako nas nemara zavaja – v smislu, da je pravzaprav subverzivna in globlja, kot si mislimo? Kateri je potem njen pravi namen, če to ni čisto razvedrilo?

To so čiste sanje.

Macronov komentar o selitvi v Rim ni bil prvi primer, ko je serija postala politična tema. Ukrajinski minister za kulturo Oleksandr Tkačenko se je leta 2022 pritožil zaradi upodobitve ukrajinskega lika Petre, ki jo je igrala ukrajinska igralka, kot oportunistične tatice, na kar je Netflix podal »diplomatski« odgovor. Kako kot nekdo iz vzhodne Evrope, ki je pogosto podvržen številnim stereotipom, gledate na to problematiko in konkreten primer?

Kot tujka v Parizu sem se pogosto znašla v podobnih situacijah, kot je Emilyjina, zato se z njo lahko popolnoma poistovetim – klišeji in podobno. Ustvarjalci serije ne želijo nikogar užaliti; preprosto skozi njene oči pripovedujejo zgodbo o mladi Američanki, ki doživlja največjo pustolovščino življenja. Humor in kulturne domislice odražajo njeno perspektivo tujke, ki odkriva nov svet, in prikazujejo tako čare kot izzive, ki jih to prinaša.

Po podatkih francoskega filmskega centra je kar 38 odstotkov turistov kot enega od razlogov za obisk francoske prestolnice navedlo Emily v Parizu. FOTO: Netflix

Med Emily v Parizu in prejšnjo uspešnico Darrena Stara Seks v mestu je nekaj vzporednic. Vendar pa je ta še vedno referenca. Kaj bi po vašem mnenju najbolj prispevalo k temu, da bi to kljub kritikam (p)ostala tudi Emily v Parizu?

Sem velika oboževalka serije Seks v mestu. Ko razmišljam o obeh, vidim, da New York in Pariz nastopata kot zelo pomembna lika. Sicer pa se mi zdita precej različni.

Serija je tudi plod sodelovanja med ameriško in francosko ekipo. Kako si delita delo?

Vlogi sta precej različni – ameriški producenti projekt pripeljejo v Francijo, francoski producent pa je odgovoren za izvedbo snemanja.

Znanka, ki se je udeležila premiere četrte sezone v Rimu, mi je povedala, da je pozitivna energija v celotni ekipi zelo vidna. Kako ste jo vzpostavili in kako jo ohranjate? Zakaj je ključna za projekt?

Skupaj delamo že kar nekaj časa, tako poleti kot pozimi. Premiera v Rimu je bil redek in nepozaben trenutek, ko so se producenti, vodje oddelkov in igralci zbrali na proslavljanju – to je nekaj, kar nam med snemanjem zaradi številnih odgovornosti in obveznosti ne uspe pogosto.

Četrta sezona serije je premiero doživela v Parizu in Rimu (na fotografiji), kjer jo je 10. septembra gostil Space Cinema Roma Moderno. FOTO: Remo Casilli/Reuters

Kako daleč ste s peto sezono, lahko že delite kakšno podrobnost?

Želim si, da bi vedela več, a tako kot preostali svet tudi jaz čakam, da izvem, kaj se bo zgodilo z Emily.

Če zaključiva malce igrivo – in ker se o tem vnemajo razprave med gledalci in igralci –, za katero od Emilyjinih simpatij navijate: za Gabriela, Alfieja ali Marcella?

(Smeh.) Mislim, da je to vprašanje, na katero ni napačnega odgovora. Vse, kar bom rekla, je, da nas vsak od njih pusti ugibati, in to je del zabave, kajne?