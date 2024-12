V Ljubljani že 40. festival LGBT filma

V ljubljanskem Kinodvoru se bo prihodnji ponedeljek začel že 40. festival LGBT filma, kjer bo v ospredju Italija. Odprla ga bo predsednica države Nataša Pirc Musar, sledil bo ogled z rožnatim zmajem nagrajenega slovenskega kratkega filma Vmes Petre Hrovatin. Prvi festivalski dan se bo končal z grškim celovečernim filmom Poletje s Karmen Zahariasa Mavroidisa.

Glavnina filmov bo na ogled v Slovenski kinoteki od 9. do 16. decembra. Festival LGBT filma bo letos ponudil 22 igranih celovečernih filmov in dokumentarcev ter 22 kratkih filmov. Slednje si bo mogoče ogledati tudi po spletu na festivalski strani.

Filmi letošnjega festivala prihajajo iz 35 svetovnih kinematografij

Predstavnica organizatorjev festivala Suzana Tratnik je na današnji novinarski konferenci med festivalskimi filmi izpostavila afriški dokumentarec o nasilju nad osebami LGBT+ v Kamerunu Ustroj strahu ter filipinski celovečerni animirani film Izgubljeni, francoski Ko pride smrt, naj bo vesela, južnokorejsko komedijo XX+XY ter Brezsramne, ki se dogajajo v Indiji in so po besedah Tratnikove zelo poseben in precej surov film.

Festival LGBT filma je bil pri nas prvič organiziran leta 1984 in velja za najstarejši festival LGBT filma v Evropi. FOTO: arhiv Festivala LGBT filma

Na ogled bo tudi gruzijsko-nemška lezbična utopija, ki je brez dialogov, Gondola in dokumentarec Baldiga – aktivirano srce o nemškem fotografu Jürgenu Baldigi ter češki dokumentarec o fotografinji Libuši Jarcovjakovi Nisem še vse, kar želim biti.

Projekcijo nekaterih filmov bo pospremil pogovor z ustvarjalci. Med njimi sta grška Lezbija s pogovorom z režiserko Dzeli Hadzidimitriu ter Topli film, o katerem bo prav tako spregovoril njegov režiser in scenarist Nebojša Jovanović. Festival bo tudi gostil albansko-grško drag umetnico Auroro Paolo Moradoo ter brezplačno filmsko delavnico, ki jo bo vodil v Romuniji rojeni italijanski režiser Mariuws Gabriel Stancu.

Svoj najljubši film bo izbralo tudi občinstvo

Hrovatinova, ki je letošnja prejemnica rožnatega zmaja za kratki film, je povedala, da je film nastal na Slovaškem v okviru filmskega izobraževanja aktivistov​ LGBT+, poudarek pa je na pripovedi o osebni izkušnji zavedanja nebinarne spolne identitete. V okviru festivala bo iz Slovenije na ogled še kratki film Razcepljene konice Hannah Koselj Marušič ter dobitnik vesne za posebne dosežke na Festivalu slovenskega filma Buča na vroči strehi sveta, ki prinaša portret Tomaža Šalamuna in odkrito govori o njegovi biseksualnosti.

Dobitnik vesne za posebne dosežke na Festivalu slovenskega filma Buča na vroči strehi sveta prinaša portret Tomaža Šalamuna in odkrito govori o njegovi spolni usmerjenosti. FOTO: Igor Modic/Delo

Tričlansko mednarodno žirijo najstarejšega filmskega festivala LGBT v Evropi, ki bo izbrala dobitnika rožnatega zmaja za najboljši igrani film, letos sestavljajo programska selektorica nemškega lezbičnega festivala Freiburg, član žirije beneškega festivala za kvir zlatega levaiz Slovenije ter italijanski mednarodni producent. Svoj najboljši film bo med filmi, ki bodo na ogled v Slovenski kinoteki, izbralo tudi občinstvo. Podelitev festivalskih nagrad bo zadnji festivalski dan, pred zadnjo projekcijo festivala.

Poleg Ljubljane bodo nekateri festivalski filmi na ogled tudi v Idriji, na Ptuju, v Kopru, Mariboru in Trstu.