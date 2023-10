Film Zbudi me: Amnezija kot izhodišče za premislek

V Portorožu se je s podelitvijo nagrad vesna sklenil 26. festival slovenskega filma (FSF). Največ vesen, pet, je prejela intimna drama z elementi kriminalke Zbudi me režiserja Marka Šantića, in sicer za najboljši celovečerni igrani film, najboljši scenarij, najboljšo glavno (Jure Henigman) in stransko (Jurij Drevenšek) moško vlogo ter za najboljšo masko.

»Zbudi me v aktualno tematiko vstopa skozi pomenljivo perspektivo izgube spomina, s katero odpira prostor za premislek o sovraštvu, nestrpnosti in nacionalizmu, pri čemer do obravnavanih tem zavzame jasno stališče,« je v utemeljitvi nagrade za najboljši celovečerni igrani film zapisala strokovna žirija za celovečerne filme v sestavi Ana Šturm, Andrina Mračnikar in Anuša Kodelja.

Avtorji scenarija Marko Šantić, Goran Vojnović in hrvaška scenaristka Sara Hribar »brezizhodnost začaranega kroga sovraštva spretno preslikajo v domišljeno krožno strukturo, v kateri bi konec lahko spet bil začetek (filma)«, scenarij pa »pomembno in občutljivo temo obravnava z jasne in odgovorne pozicije, a hkrati vanjo življenjsko vključuje tudi elemente duhovitosti«.

Soočenje s preteklostjo

Osrednji lik Rok, igra ga Jure Henigman, je v filmu sprva nepopisan list, igralec pa ga postopoma polni z vsebino: niansirano dozira emocije in organsko prehaja med kontrastnimi stanji, skozi različne odnose pa lik lahkotno plasti in se postopoma transformira, je žirija utemeljila dodelitev vesne za najboljšo glavno moško vlogo.

Osrednji lik Rok se ob vrnitvi v domači kraj ne spomni ne svojega dekleta ne svoje problematične preteklosti. FOTO: Urša Premik

»Postopoma ti lik zleze pod kožo, sploh ne veš, kdaj in kako. Naenkrat se mi je zazdelo, da ga razumem,« je o liku Roka med snemanjem filma pozimi 2021 na Jesenicah za Delo povedal Jure Henigman. »Ko smo nekaj časa preživeli na Gorenjskem, sem opazil, da ima v sebi neko gorenjsko trmo, da je samosvoj. Tako kot je v preteklosti dal veliko na mnenje drugih, je po incidentu radikalno spremenil življenje. Ponovno vzpostavlja zaupanje in odnose z ljudmi, na novo vrednoti poznanstva, odnose v družini in pri tem ta novi Rok najbolj zaupa lastnemu občutku.«

Jure Henigman je prejel vesno za najboljšo glavno moško vlogo v filmu Zbudi me. Na FSF ga je bilo mogoče videti tudi v Vzorniku in Opazovanju. FOTO: Matjaž Rušt

Rok se zaradi začasne izgube spomina iz idiličnega turističnega kraja vrne v mesto svojega odraščanja. Ne spomni se ne svojega dekleta Rine (Živa Selan) ne svoje problematične preteklosti. Medtem ko si prizadeva, da bi mlajšega brata Jureta (Timon Šturbej) zaščitil pred slabo družbo, se je prisiljen ponovno soočiti s svojim nekdanjim življenjem, so zgodbo povzeli pri Slovenskem filmskem centru.

Scenarij za film Zbudi me je Marko Šantić začel pisati leta 2014, dokončal pa ga je z Goranom Vojnovićem in Saro Hribar. FOTO: Urša Premik

»To, kar se dogaja Roku, ki je ranjen, ranljiv in izpostavljen raznim dezinformacijam in manipulacijam, da ne more razbrati, kaj je laž in kaj resnica, je lahko tudi metafora družbe. Kot družba hitro pozabljamo, kaj se je zgodilo pred leti, kaj šele pred desetletji,« je za Delo med nastajanjem filma povedal režiser Marko Šantić (1983) in dodal, da je osebno zgodovino junaka, ki jo obravnava film, mogoče preslikati v širši kontekst in v njej videti zgodovino naše družbe. »Refleksija naših preteklih dejanj vpliva na zdajšnje stanje in odnose. Paziti moramo, da nas preteklost ne sreča v prihodnosti.«

Zbudi me je Šantićev tretji celovečerni film. Nastal je v slovensko-hrvaško-srbski koprodukciji. Z izkušeno mednarodno ekipo in znanimi slovenskimi igralci so ga posneli na Jesenicah, Bledu, v Kamniku in Ljubljani. Svetovno premiero je doživel novembra 2022 na filmskem festivalu Black Nights v Talinu.