Skupni imenovalec festivala in otvoritvenega filma je morje

V Portorožu so s projekcijo igranega filma Šterkijada v režiji­ Igorja Šterka in podelitvijo nagrade Milke in Metoda Badjure Radu Likonu odprli 26. Festival slovenskega filma. V tekmovalnem programu se za nagrade, ki jih bodo podelili na sklepni prireditvi v nedeljo, poteguje 55 filmov.