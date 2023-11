Frontalni napad na institucije

V nadaljevanju preberite:

Programski sklop Perspektive je v znamenju režiserja Francesca Rosija in italijanskega političnega filma. Poleg sedmih Rosijevih filmov se bo odvrtela vrsta filmskih stvaritev ikoničnih režiserjev, kot so Gillo Pontecorvo, Bernardo Bertolucci, Marco Bellocchio, Elio Petri, brata Taviani, Damiano ­Damiani in Nanni Moretti. Po besedah programskega direktorja Liffa Simona Popka italijanska kinematografija tudi v svetovnem merilu velja za eno od najbolj družbeno ozaveščenih in žanrsko raznolikih ustvarjalnih središč, posebno vlogo v tem kontekstu zaseda tradicija tako imenovanega cinema politico oziroma italijanskega političnega filma, ki od šestdesetih let naprej načeloma ni usahnila.