Investitorji v filmski industriji smo kot ptiči

Ker se v zadnjem času zelo radi primerjamo s Poljsko, smo pogledali, kako daleč sta si državi na filmskem področju. Situacijo nam je postavil v perspektivo Dariusz Jablonski, poljski producent, scenarist in režiser, ki velja za enega od prvih neodvisnih producentov v vzhodni Evropi.



S svojo produkcijsko hišo Apple Film Production je posnel več kot 30 celovečernih igranih in še enkrat toliko dokumentarnih filmov, s katerimi pobira nagrade po svetu. Je predsednik Poljske filmske akademije, podpredsednik Kluba evropskih producentov, član Evropske filmske akademije, avtor poljskega filmskega zakona ter ustanovitelj poljske filmske nagrade in uveljavljene scenaristične delavnice Script­East. Z njim smo se pogovarjali tudi o tem, kako bi lahko dolgotrajna blokada filmskih sredstev pri nas škodila splošnemu gospodarskemu ugledu države.